Au Sénégal, le QG de campagne de l’opposant Barthélémy Dias réduit en cendres. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 27 au 28 octobre 2024. La victime pointe du doigt les partisans du parti au pouvoir, qu’il accuse d’avoir incendié son siège de campagne.

Barthélémy Dias accuse Abass Fall d’avoir saccagé le siège de Taxawu Sénégal

La tension monte au Sénégal entre les opposants et les partisans du pouvoir à l’approche des législatives anticipées. Des propos violents qui ont fini par dégénérer en actes de violence. Dans un communiqué en date du mercredi 30 octobre, le ministre de la Justice a annoncé l’ouverture d’une enquête pour faire la lumière sur ces incidents.

Concernant l’incendie au siège de la coalition Taxawu Sénégal, l’opposant Barthélémy Dias, leader de Sam Sa Kadu, affirme qu’il ne faut pas chercher loin. Il accuse ouvertement les soutiens du Premier ministre Ousmane Sonko d’être responsables de cet acte, qu’il qualifie de « prémédité ».

Le QG de Dias a été saccagé et incendié quelques jours après les propos menaçants d’Abass Fall, candidat de Pastef, le parti au pouvoir. « Il y a quelques jours, un homme a tenu des propos haineux. Il ne s’est pas arrêté là, puisqu’il a attaqué un siège de parti et l’a brûlé. Ce qu’il a fait est un crime, et jusque-là, il n’a pas encore mis les pieds à la gendarmerie », a déclaré Barthélémy Dias.

L’incendie a tout ravagé sur son passage. Presque rien n’a pu être récupéré au siège : matériel informatique, affiches de campagne, tee-shirts… Tout est parti en fumée.