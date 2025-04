L’Assemblée nationale du Sénégal examine une révision de la loi d’amnistie de mars 2024. Cette révision exclut certains crimes graves, dans un contexte de violences politiques. Le projet suscite un débat sur l’impunité et la justice.

Violences politiques : un passé trouble

Entre 2021 et 2024, le Sénégal a connu des manifestations politiques violentes. La répression a fait au moins 65 morts et de nombreux blessés. Les forces de l’ordre, avec des hommes armés en civil, ont réprimé les contestations. La loi d’amnistie de mars 2024 visait à apaiser ces tensions. Elle annulait les poursuites pour les crimes et délits commis pendant cette période.

Cette loi a divisé l’opinion. Certains la voyaient comme une mesure de pacification nécessaire. D’autres dénonçaient un risque d’impunité pour les responsables des violences. L’ancien président, Macky Sall, avait promis de supprimer la loi. Finalement, une révision partielle est proposée. Les députés doivent décider si cette modification apporte la justice.

Révision : vers une justice plus claire ?

Le projet de révision retire certaines infractions de l’amnistie. Les meurtres, la torture et les traitements inhumains sont concernés. Si cette modification est adoptée, les familles des victimes pourront espérer des enquêtes. Les défenseurs de la révision y voient une chance pour les victimes de demander réparation.

Cependant, la révision ne fait pas l’unanimité. L’opposition et des organisations de la société civile la jugent insuffisante. Ils craignent qu’elle ne protège les militants du parti au pouvoir, le Pastef. Le mouvement « Y en a marre » dénonce une politisation de la révision et réclame l’abrogation totale de la loi.

Amnesty International soutient en grande partie la révision. L’ONG estime qu’elle permet d’éviter un statu quo. Seydi Gassama, directeur d’Amnesty International au Sénégal, déclare : « L’abrogation pure de la loi ne permettait pas de revenir sur les injustices déjà commises, et la révision pourrait offrir une véritable chance de rendre justice aux victimes ».