Une nouvelle attaque attribuée aux ADF a endeuillé l’est de la RDC. Au moins neuf civils ont été tués dans le village de PK20, selon des sources militaires.

Les ADF en RDC frappent à nouveau

Les Forces Démocratiques Alliées (ADF) ont une fois de plus semé la désolation dans la région de Beni. Dans la nuit du dimanche à lundi, ces rebelles ont mené une incursion meurtrière dans le village de PK20, situé sur un axe stratégique de la province du Nord-Kivu. Armés jusqu’aux dents, ils ont ouvert le feu sur les habitants et incendié leurs maisons.

Selon des sources locales, le bilan humain est lourd. Au moins neuf civils ont perdu la vie lors de cette attaque. Des témoins rapportent également des enlèvements et des disparitions. Katuho Kinos, président de la société civile locale, a évoqué un bilan encore plus lourd, estimant à quatorze le nombre de victimes.

La région de Beni est depuis plusieurs années le théâtre d’affrontements entre les forces armées congolaises et divers groupes armés, dont les ADF. Ces derniers, affiliés à l’État islamique, multiplient les attaques contre les civils, semant la peur et le désespoir parmi les populations.

Face à cette recrudescence de la violence, les autorités congolaises ont renforcé leur dispositif sécuritaire dans la région. Les forces armées poursuivent activement les ADF, qui se sont retranchés dans la forêt.

Les ADF en RDC: un conflit complexe

Le conflit dans l’est de la RDC est complexe et multiforme. Les causes sont multiples : pauvreté, inégalités, conflits fonciers, rivalités ethniques, etc. Les ADF, en exploitant ces fragilités, ont réussi à s’implanter durablement dans la région. « Le bilan pourrait encore augmenter, car des opérations de recherche sont en cours et plusieurs maisons ont été incendiées », a affirmé Katuho Kinos.

La lutte contre les ADF s’avère difficile. Ces derniers bénéficient d’un soutien logistique et idéologique de l’État islamique. Ils sont également rodés à la guérilla et connaissent parfaitement le terrain.

Face à l’ampleur de la crise, la RDC a besoin du soutien de la communauté internationale pour lutter contre les ADF et stabiliser l’est du pays. Une aide humanitaire d’urgence est également nécessaire pour venir en aide aux populations déplacées et sinistrées.