L’humoriste Eunice Zunon va rebondir du côté de la Côte d’Ivoire quelques semaines après le report de sa comédie musicale aux Folies Bergères.

Eunice Zunon bientôt en spectacle à Yamoussoukro : la comédie musicale à l’honneur

La présidente des Kpakpatos ne renonce pas à ses ambitions artistiques. Pour clôturer l’année 2024, elle se produira à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d’Ivoire. Eunice Zunon, accompagnée de sa troupe, montera sur scène à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour un spectacle exceptionnel. Ce dernier sera offert à la population par le ministre-gouverneur Thiam, témoignant d’une volonté de rapprocher la culture de ses concitoyens.

Pour rappel, la comédie musicale d’Eunice Zunon était initialement prévue pour le 8 septembre 2024 aux « Folies Bergères » à Paris. Malheureusement, l’événement qui a pour thème « On ne rigole pas avec l’amour », a été simplement annulé. L’humoriste en personne a annoncé la mauvaise nouvelle sur son compte Facebook le 3 septembre dernier, soit 5 jours avant l’événement.

« À quelques jours de notre rendez-vous du 8 septembre aux Folies Bergères, j’ai de la tristesse dans l’âme à vous annoncer l’annulation de notre événement, indépendamment de ma volonté. Mon équipe et moi, nous nous sommes disposés à vous proposer le meilleur, mais l’adage nous rappelle que « l’homme propose et Dieu dispose ». Merci de votre soutien, que Dieu vous bénisse. Je vous aime et pardon pour tout désagrément. », avait-elle écrit.