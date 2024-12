Dans son rapport sur le niveau de professionnalisme de la police en Afrique, Afrobarometer a identifié les pays africains où la police est très corrompue. Ce résultat est le fruit d’une enquête minutieuse menée auprès des populations desdits pays.

Les 10 pays africains où la police est très corrompue, selon une enquête d’Afrobarometer

En Afrique, l’un des problèmes qui gangrènent le fonctionnement du service public est bien la corruption. Certains secteurs sont reconnus comme un terreau fertile pour ce fléau, et la police en fait partie en raison de sa proximité avec les populations. L’enquête d’Afrobaromètre repose d’ailleurs sur un sondage réalisé directement auprès des citoyens.

Le principe du classement des pays africains où la police est très corrompue est simple : les pays ayant des scores élevés sont rapprochés comme ceux ayant une police nationale moins corrompue. À l’inverse, les scores faibles sont attribués aux pays où la police est jugée très corrompue.

Le Libéria arrive en tête avec un score de 26 %. Il est suivi de l’Ouganda (33 %), du Congo-Brazzaville (34 %), du Nigéria (35 %) et de la Sierra Leone (39 %).

Rang Pays score 1 Libéria 26 % 2 Ouganda 33 % 3 Congo- Brazzaville 34 % 4 Nigéria 35 % 5 Sierra Leone 39 % 6 Guinée 41 % 7 Cameroun 42 % 8 Burkina Faso 45 % 9 Kenya 46 % 10 Mozambique 52 %

La Côte d’Ivoire parmi les pays africains où la police est très corrompue ?

Avec son score de 58 %, la Côte d’Ivoire a évité la zone rouge, où la police est très corrompue, mais elle ne figure pas dans la zone verte, où la police est considérée comme exemplaire et moins corrompue.

Les 10 pays africains où la police est moins corrompue

Dans cette catégorie, on retrouve les pays ayant obtenu des scores élevés lors de l’enquête. Ils sont classés dans la zone verte et privilégiés comme des pays où la police résiste à la corruption. Il s’agit de :

Cap-Vert (98 %) ;

Seychelles (97 %) ;

Ile Maurice (93 %) ;

Botswana (91 %) ;

Lesotho (83 %) ;

Namibie (82 %) ;

Sao Tomé et Principe (82 %) ;

Gambie (79 %) ;

Afrique du Sud (79 %) ;

Bénin (76 %)

Les populations interrorgées dans les pays africains où la police est très corrompue ont indiqué que les actes de corruption surviennent généralement lorsqu’elles doivent solliciter la police pour obtenir une aide. Cette aide qui devrait être fournie gratuitement, est souvent conditionnée à un paiement frauduleux. La corruption est également constatée lors des contrôles routiers, qui mettent très souvent les policiers en contact direct avec les usagers.

Chaque pays tente de mettre en place des stratégies pour réduire le phénomène et redorer l’image de sa police. Au Bénin, par exemple, des réformes ont été entreprises pour rendre la police beaucoup plus responsable et crédible. Plusieurs barrages de contrôle ont également été supprimés pour limiter les tracasseries policières. Des actions qui évite au pays de se retrouver dans le rang des pays africains où la police est très corrompue.

Le Botswana est l’un des pays où la police défend fermement son intégrité. Dans ce pays d’Afrique australe, les autorités sont fermes sur les sanctions infligées aux usagers qui tentent de corrompre la police et/ou les agents de police qui se laissent corrompre.