La soirée de Ligue des champions de ce mardi a été riche en émotions et en rebondissements. Quatre équipes ont validé leur billet pour les huitièmes de finale, mais deux clubs emblématiques, l’AS Monaco et l’AC Milan, ont vu leur parcours s’arrêter brutalement.

Feyenoord et Bruges créent la surprise, Monaco et Milan éliminés de la Ligue des champions

Feyenoord a réussi à décrocher son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en obtenant un match nul 1-1 sur le terrain de l’AC Milan. Après sa victoire 1-0 à l’aller, le club néerlandais a validé son billet pour le prochain tour.

L’AS Monaco éliminé malgré une belle prestation

L’AS Monaco, qui avait perdu 1-0 au match aller, a réalisé une belle performance en marquant trois contre Benfica, leur adversaire du soir. Les Monégasques ont même cru à la qualification après avoir marqué un but à la 81e minute. Malheureusement pour eux, Benfica a égalisé trois minutes plus tard, scellant ainsi l’élimination des coéquipiers du sénégalais Lamine Camara (3-3).

Club Bruges et le Bayern Munich qualifiés

Dans les autres rencontres de la soirée, le Club Bruges a créé la surprise en éliminant l’Atalanta Bergame (3-1, 2-1 à l’aller). Les Belges rejoignent le Bayern Munich, qui a validé sa qualification malgré un match nul 1-1 face au Celtic (2-1 à l’aller).

La phase de poules de la Ligue des Champions continue de nous offrir des surprises et des émotions fortes. Les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale devront confirmer leur bonne forme pour aller le plus loin possible dans la compétition.

Les résultats de mardi en barrages retour de Ligue des champions

AC Milan 1-1 (1-2) Feyenoord Rotterdam

Atalanta Bergame 1-3 (2-5) Club Bruges

Benfica 3-3 (4-3) AS MONACO

Bayern Munich 1-1 (3-2) Celtic