La coopération militaire entre la Côte d’Ivoire et les États-Unis a pris un nouvel élan peu avant l’élection de Donald Trump. Cependant, la nouvelle politique de ce dernier, placée sous le signe des réformes, inquiète Abidjan, qui s’interroge sur l’avenir de cette collaboration.

Le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a récemment exprimé ses préoccupations quant au plan de formation mis en place avec les États-Unis au profit de l’armée ivoirienne. Selon lui, ce programme a subi un net ralentissement, « à partir donc des instructions depuis Washington ».

Lors d’un entretien avec le Commandant des États-Unis pour l’Afrique, le ministre a fait part de ses inquiétudes sur l’évolution de la coopération militaire entre les deux nations. En retour, il a reçu des garanties rassurantes. « Il m’a rassuré. Il m’a rassuré pour me dire que la Côte d’Ivoire constituait quand même un pays important. Et c’est une évaluation qui se fera faîte très rapidement. Et la coopération devrait continuer normalement« , a-t-il confié à RFI.

En difficultés dans le Sahel où ils sont poussés vers la sortie, les États-Unis ont réorienté leur stratégie militaire en Afrique de l’Ouest. Avec la réduction progressive de leur présence au Sahel, Washington explore de nouvelles opportunités de coopération sécuritaire. Le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Ghana ont été ciblés comme partenaires potentiels.

L’idée initiale était d’y installer des bases militaires afin de renforcer la lutte contre le terrorisme et d’assurer une meilleure couverture stratégique dans la sous-région. Cependant, ce projet reste à un stade peu avancé, les négociations étant encore en cours avec les gouvernements concernés.