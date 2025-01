Le Stade Brestois a été battu 3-0 par le Real Madrid ce mercredi 29 janvier au stade de Roudourou, lors de la 8e et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Malgré une belle résistance, les Brestois n’ont pas pu rivaliser avec la puissance madrilène.

Le Real Madrid trop fort pour Brest, battu 3-0 en Ligue des Champions

Les Merengue ont ouvert le score grâce à un doublé de Rodrygo (27e et 79e) et un but de Jude Bellingham (57e). Les Brestois ont bien tenté de réagir, notamment avec un but de Ludovic Ajorque (51e), mais celui-ci a été annulé pour hors-jeu.

Déjà qualifié pour la suite de la compétition, Brest (18e) devra passer par la phase de barrages pour espérer atteindre les 8es de finale. Son adversaire sera connu ce vendredi, à l’issue du tirage au sort. Il s’agira du PSG (15e) ou de Benfica (16e).

Même chose pour le Real Madrid qui, après quelques faux pas en début de compétition, n’a pu intégrer la liste des huit équipes directement qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Carlo Ancelotti et ses poulains doivent également prendre par les barrages avant d’accéder à la phase des 8è.

Les regards sont donc tournées vers le tirage au sort des barrages prévu ce vendredi pour connaître les adversaires de chacun des clubs qui y participent.

Compositions officielles de Brest – Real Madrid en 8è journée de Ligue des champions

STADE BRESTOIS : Bizot, Lala, Chardonnet (cap), Coulibaly, Pereira Lage, Camara, Fernandes, Magnetti, Doumbia, Ajorque, Baldé.

REAL MADRID : Courtois, Lucas Vazquez, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy, Modric (cap), Valverde, Bellingham, Brahim Diaz, Mbappé, Rodrygo.

