Le concours Miss Côte d’Ivoire se réinvente pour son édition 2025. Une décision audacieuse a été prise : interdire les mèches et perruques. Cette annonce a suscité de vives réactions, notamment celle d’A’Salfo, le leader du groupe Magic System.

Miss Côte d’Ivoire 2025 : A’Salfo, un soutien de poids

L’artiste ivoirien a exprimé son soutien à cette initiative sur sa page Facebook. Il a salué cette règle qui met en avant la beauté naturelle des candidates. « La 29e édition de l’élection Miss Côte d’Ivoire a été lancée hier après-midi au Novotel Abidjan Marcory par le comité d’organisation, dirigé par Victor Yapobi. L’information majeure à retenir pour cette édition 2025 est que désormais, les MÉCHES et les PERRUQUES ne sont plus autorisées pendant le concours. On va prier Dieu qu’un décret soit pris pour appliquer cette règle à toutes les filles du pays », a écrit A’Salfo.

Cette prise de position a suscité un débat passionné sur les réseaux sociaux. Certains y voient une avancée pour la valorisation de la femme africaine, tandis que d’autres critiquent une forme de discrimination.

Des critères inédits pour une édition marquante

Au-delà de l’interdiction des extensions capillaires, l’édition 2025 de Miss Côte d’Ivoire se distingue par des critères inédits. L’objectif est de renforcer l’authenticité et l’image naturelle des candidates. Cette réforme, qui enthousiasme A’Salfo, soulève également des questions sur les standards de beauté en Côte d’Ivoire et leur évolution.

L’interdiction des mèches et perruques est-elle une simple question de tendance ou marque-t-elle un véritable changement de mentalité ? Seul l’avenir nous le dira. Une chose est sûre, cette édition 2025 promet d’être historique et marquera un tournant dans l’histoire du concours.