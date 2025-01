L’international ivoirien Amad Diallo a prolongé son contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2030. Le club mancunien a ainsi assuré son avenir à l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs.

Amad Diallo lié aux Red Devils jusqu’en 2030

Arrivé à Old Trafford en 2021 en provenance de l’Atalanta Bergame, Amad Diallo a rapidement séduit par son talent et sa vitesse. Après des prêts fructueux aux Glasgow Rangers et à Sunderland, l’ailier ivoirien s’est imposé dans l’effectif mancunien cette saison.

Malgré quelques blessures, Amad Diallo a su saisir les opportunités qui se sont présentées à lui. Ses buts décisifs lors des derbies contre Manchester City et Liverpool ont marqué les esprits et ont démontré tout son potentiel.

« Je suis très heureux de prolonger mon contrat avec Manchester United. C’est un club incroyable avec de grands joueurs et des supporters incroyables. Je suis impatient de continuer à progresser et à aider l’équipe à remporter des trophées », a déclaré Amad Diallo.

De son côté, Jason Wilcox, le directeur technique de Manchester United, s’est félicité de cette prolongation : « Amad a un immense potentiel et nous sommes convaincus qu’il va continuer à s’améliorer. Il a déjà montré de belles choses et nous sommes impatients de le voir briller sous le maillot de Manchester United dans les années à venir », s’est-il réjoui

Avec cette prolongation, Manchester United montre une nouvelle fois son ambition de construire un effectif jeune et talentueux. Amad Diallo, âgé de 22 ans, s’inscrit parfaitement dans cette politique et pourrait devenir l’une des pièces maîtresses de l’équipe pour les prochaines saisons.