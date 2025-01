Un nouveau drame a endeuillé l’État de Katsina, dans le nord-ouest du Nigeria. Au moins 21 personnes, membres d’une milice locale et de forces d’autodéfense, ont été tuées mardi lors d’une embuscade tendue par des bandits armés.

Nouvel massacre dans le nord-ouest du Nigeria avec au moins 21 morts

L’attaque s’est produite alors qu’un convoi composé de membres de la milice gouvernementale, le Katsina Community Watch Corps (KCWC), et de volontaires revenait d’une visite de condoléances dans le village de Baure, dans le district de Safana au Nigeria. Les assaillants ont ouvert le feu sur le convoi, faisant 21 morts.

Dans un communiqué, Abubakar Sadiq Aliyu, porte-parole de la police de Katsina, a confirmé le bilan de l’attaque et a indiqué que les autorités étaient à la recherche des auteurs de ce crime. Il a souligné la détermination des forces de l’ordre à mettre fin à la violence qui sévit dans cette région du Nigeria.

Les attaques de bandits sont devenues récurrentes dans le nord-ouest du Nigeria. Ces groupes armés, souvent bien organisés et lourdement armés, sèment la terreur dans les communautés rurales, enlevant, tuant et pillant. Les écoles sont particulièrement visées, et les enlèvements d’élèves sont devenus leur stratégie pour extorquer des rançons.