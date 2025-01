Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé sa profonde préoccupation face à la décision des États-Unis de se retirer de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette décision, selon lui, risque de fragiliser considérablement les efforts mondiaux de lutte contre les pandémies.

L’Union africaine exhorte les États-Unis à reconsidérer leur retrait de l’OMS

« Le retrait des États-Unis de l’OMS est une perte immense pour la communauté internationale », a d’abord déclaré Moussa Faki Mahamat avant d’ajouter que « les États-Unis ont joué un rôle essentiel dans la création et le renforcement de l’OMS, et leur expertise est indispensable pour faire face aux défis sanitaires mondiaux ».

L’Afrique est particulièrement concernée par cette décision. Les États-Unis ont apporté un soutien important au continent africain dans le domaine de la santé, notamment en contribuant à la création du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). Le retrait américain risque de compromettre les progrès réalisés dans la lutte contre les maladies infectieuses et les épidémies.

Un appel à la révision

Le président de la Commission de l’Union africaine a appelé les États-Unis à reconsidérer leur décision et à réaffirmer leur engagement en faveur de la santé mondiale. « Nous espérons que les États-Unis reviendront sur cette décision et continueront à travailler avec l’OMS et les autres États membres pour relever les défis sanitaires mondiaux », a espéré Moussa Faki Mahamat.

Le retrait des États-Unis de l’OMS soulève de nombreuses questions sur l’avenir de la coopération internationale en matière de santé. L’OMS joue un rôle crucial dans la coordination des réponses aux crises sanitaires mondiales, telles que les épidémies et les pandémies. Le retrait d’un acteur aussi important que les États-Unis risque de fragiliser cette organisation et de compromettre sa capacité à faire face aux futurs défis.