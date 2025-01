La direction du Ghana Cocoa Board change de main. Ransford Abbey est le nouveau directeur général par intérim de l’organe régulateur de la filière cacao au Ghana. Il a été nommé par le président de la République, John Dramani Mahama, avec prise de fonction immédiate.

Qui est Ransford Abbey, nouveau Directeur Général du Ghana Cocoa Board ?

Ransford Abbey est titulaire d’un doctorat ainsi que d’un Master of Business Administration (MBA), diplôme qu’il a obtenu à la SBS Swiss Business School, quelques années après avoir décroché son Master à la Ghana Institute of Management and Public Administration (GIMPA). Au sein de cette dernière, le nouveau directeur général par intérim du Ghana Cocoa Board a suivi une formation en Gestion Générale. Ces formations lui ont permis d’acquérir des compétences solides en gestion des ressources humaines, marketing stratégique et administration publique.

Avant sa nomination à la tête du Ghana Cocoa Board, Ransford Abbey a occupé plusieurs postes de responsabilité dans l’administration publique. Il est reconnu pour son expertise en gestion stratégique et en gouvernance. Des compétences qu’il compte mettre à profit pour insuffler une nouvelle dynamique à l’institution régulatrice de la filière cacao.

Contexte de la nomination de Ransford Abbey

La nomination de Ransford Abbey intervient dans un contexte délicat pour le Ghana Cocoa Board. L’institution fait face à une baisse de la production de fèves de cacao, en raison de la hausse du nombre de planteurs qui préfèrent louer leurs terres à des orpailleurs clandestins plutôt que de cultiver le cacao. À cela s’ajoutent les problèmes liés à la gestion des primes de durabilité.

Mission de Ransford Abbey au Ghana Cocoa Board

Face à ces défis, Ransford Abbey aura pour mission de piloter des réformes cruciales au sein du Ghana Cocoa Board. L’objectif du nouveau directeur par intérim sera de consolider la position du Ghana en tant que leader mondial de la production de cacao. Une mission ambitieuse, mais pour laquelle Ransford Abbey dispose des compétences et de l’expérience nécessaires pour réussir.