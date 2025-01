Je suis très admiratif de la dynamique et de toutes les initiatives enclenchées par le Président du Faso. Je souhaiterais me faire enrôler comme VDP au Burkina Faso pour combattre le terrorisme et soutenir mon idole, le Capitaine Ibrahim Traoré, dans son combat pour une Afrique plus souveraine et indépendante.

Herman Tonoukouin