Cela fait maintenant quelques jours que le lead vocal du duo Magic Diezel, Tim, a annoncé une pause pour des raisons familiales, laissant ainsi son partenaire Sawako seul aux commandes. Récemment, ce dernier s’est de nouveau expliqué sur la décision de Tim.

Magic Diezel en stand-by : l’album tant attendu remet en question

C’est dans une vidéo partagée sur sa page que Sawako a révélé la nouvelle à leurs nombreux fans. S’il évite d’employer le terme de séparation, il ne cache pas son désarroi face à cette décision soudaine. « Tim ne m’a pas dit qu’il quitte le groupe, mais qu’il prend une pause pour des raisons familiales », a-t-il confié lors de son passage sur le plateau de PPLK ce mardi.

Un timing d’autant plus surprenant que le duo venait d’achever son nouvel album, dont la sortie était déjà planifiée. Alors que Magic Diezel préparait son grand retour discographique, cette annonce vient bouleverser tous les plans. « Nous avons terminé notre nouvel album. La date de sortie avait même été choisie. Et c’est après tout cela qu’il est venu me dire qu’il devait prendre du recul. Il veut s’occuper de sa famille. J’ai essayé de le raisonner, mais il est resté sur sa décision », a expliqué Sawako, visiblement affecté.

Conséquence directe : l’album tant attendu pourrait ne jamais voir le jour. Une situation frustrante pour Sawako, qui déplore cet imprévu après tous les efforts fournis. Si Tim assure qu’il ne quitte pas définitivement Magic Diezel, son absence prolonge l’incertitude quant à l’avenir du groupe. Sawako, désormais seul sur scène, se retrouve face à un véritable dilemme : poursuivre l’aventure en solo ou attendre un éventuel retour de son complice.