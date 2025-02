Les Forces armées maliennes (FAMa) ont porté un coup dur aux groupes terroristes opérant dans le nord du Mali. Lors d’une opération menée dans la région de Kidal, les forces spéciales maliennes ont neutralisé quatre djihadistes dont Bnou Ag M’Bayarach, un chef terroriste réputé dangereux.

Les FAMa neutralisent le chef terroriste Bnou Ag M’Bayarach au nord du Mali

Cette opération, menée sur la base de renseignements précis, a permis forces armées maliennes (FAMa) de démanteler une cellule terroriste et de récupérer du matériel militaire dans la région de Kidal. Les forces de l’ordre ont notamment saisi des équipements de communication et des éléments destinés à la fabrication d’engins explosifs improvisés.

Bnou Ag M’Bayarach était activement recherché par les autorités pour son implication dans de nombreuses attaques contre les forces de défense et de sécurité, ainsi que pour des exactions commises contre les populations civiles. Il était notamment soupçonné d’avoir tenté de faire exploser l’aéroport de Tessalit quelques jours auparavant. « Le véhicule ayant servi à l’opération de la tentative de survol de l’aéroport de TESSALIT a été localisé, retrouvé et détruit », a fait savoir la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) dans son communiqué.

Cette opération est une nouvelle victoire pour les FAMa qui mènent depuis plusieurs années une lutte acharnée contre les groupes armés terroristes actifs dans le Sahel. La neutralisation de Bnou Ag M’Bayarach devrait affaiblir considérablement les capacités opérationnelles de ces groupes notamment dans la région de Kidal où il était très actif.

Cependant, la menace terroriste reste élevée au Mali et dans la région. Les autorités maliennes et leurs partenaires internationaux doivent poursuivre leurs efforts pour stabiliser le pays et lutter contre l’insécurité.

Outre la neutralisation de Bnou Ag M’Bayarach, les forces maliennes ont procédé à l’arrestation de trois suspects dans la région de Tinzaoutène. Par ailleurs, deux mineurs, qui avaient disparu de leur foyer, ont été retrouvés et remis à la gendarmerie.