La société béninoise Bénin Petro renforce sa présence au Mali après le départ du groupe français TotalEnergies. En effet, la société pétrolière a décidé de se retirer du pays, cédant ses activités à Coly Energy, une entreprise malienne pilotée par Bénin Petro.

Mali : TotalEnergies quitte le pays, Bénin Petro et Coly Energy reprennent ses activités

Bénin Petro et son partenaire malien Coly Energy ont repris l’ensemble des stations-service de TotalEnergies au Mali. Dans le cadre de cette transition, les deux entreprises ont pris l’engagement de conserver les employés de l’ex-filiale malienne du groupe français, soit environ 1 000 salariés.

En plus de la distribution de carburant à travers le réseau de stations-service, Bénin Petro et Coly Energy vont désormais assurer l’approvisionnement en carburant des entreprises minières et du secteur de l’aviation. Il s’agit de l’une des activités phares de TotalEnergies au Mali. Avec cette transition, Bénin Petro et Coly Energy se positionnent désormais comme des acteurs majeurs du secteur pétrolier malien

Une opportunité stratégique pour Bénin Petro

Selon le banquier d’affaires William Ediko, qui s’est confié à RFI, l’entreprise béninoise réalise une opération stratégique en reprenant les activités de TotalEnergies au Mali. Déjà solidement implantée au Bénin et présente au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Nigeria, l’entreprise béninoise ambitionne d’étendre son influence sur le marché sous-régional des hydrocarbures. Cette nouvelle acquisition au Mali pourrait ainsi marquer le début d’une expansion plus large vers d’autres pays africains.

Numéro un du marché des hydrocarbures au Mali, TotalEnergies met fin à 25 ans de présence dans le pays. À ce jour, la multinationale n’a fourni aucune explication officielle sur les raisons de son retrait. Toutefois, ce départ intervient dans un contexte où plusieurs entreprises occidentales réévaluent leur présence en Afrique de l’Ouest, notamment dans l’espace de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).