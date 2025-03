Les coupures d’électricité persistent au Mali affectant durement les petits commerçants comme Bourama Doumbia. Cependant, une lueur d’espoir émerge dans les villages reculés, où l’énergie solaire commence à faire son chemin. L’exemple de Karan montre comment cette énergie propre peut transformer des vies et stimuler l’économie locale.

L’ombre des coupures de courant sur les commerces

Bourama Doumbia, réparateur de téléphones au Grand Marché de Bamako, constate une baisse drastique de son activité. « Avant (l’année dernière), nous pouvions rester 38 heures sans électricité, mais maintenant, nous avons du courant pendant une certaine période de la journée, et je m’organise pour pouvoir terminer mon travail avant que l’électricité ne soit à nouveau coupée », explique-t-il. La crise énergétique, exacerbée par l’instabilité politique et les conflits armés, pèse lourdement sur l’économie malienne. Beverly Ochieng, analyste chez Control Risks, souligne que « la demande de la population a augmenté de 4 à 10 % et l’actuel fournisseur d’énergie EDM (société malienne d’électricité) n’a pas été en mesure de répondre à cet écart ».

Le soleil, une alternative prometteuse

Dans le village de Karan, une mini-centrale solaire de 18 KW alimente 3 000 habitants. Cette initiative a transformé la vie des villageois, notamment celle de Samba Diakité, boulanger. « Les coûts de diesel et d’entretien étaient élevés, et lorsque le moteur tombait en panne, je devais arrêter de travailler pendant plusieurs jours pour faire venir des mécaniciens de Bamako (à 100 km) afin de réparer la machine », raconte-t-il. L’énergie solaire offre une solution durable et économique, mais son déploiement à grande échelle nécessite des investissements considérables.

Un avenir énergétique incertain

Le Mali, comme ses voisins du Sahel, reste dépendant des énergies fossiles. La transition vers les énergies renouvelables prendra du temps, selon les analystes. Cependant, l’exemple de Karan montre que l’énergie solaire a le potentiel de transformer les communautés et de stimuler le développement économique.