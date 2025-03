Les douanes maliennes ont réalisé une saisie impressionnante de cannabis à Ségou, marquant une victoire significative dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Lors d’une opération de contrôle minutieuse, menée l’après-midi du 23 mars, les agents ont découvert 136 briques de cannabis dissimulées dans une cache aménagée à l’intérieur d’un véhicule Mercedes.

Lutte antidrogue : les douanes maliennes déjouent un trafic de cannabis, une saisie impressionnante à Ségou

Malgré la sophistication de la cache aménagée par les trafiquants, leur tentative a été déjouée par la vigilance et le professionnalisme des forces douanières. Les agents de l’administration douanière en service dans la localité de Ségou ont intercepté cette importante cargaison de drogue composée de 136 briques du produit. Cette saisie démontre une fois de plus le rôle crucial des douanes maliennes dans la lutte contre les réseaux criminels et la sécurisation du territoire national.

Le directeur général des douanes, l’inspecteur général Amadou Konaté, a été informé en temps réel de cette saisie et a salué le travail remarquable de ses équipes. « Cette interception illustre le travail remarquable de nos unités spécialisées, qui œuvrent chaque jour à protéger notre pays des fléaux liés aux trafics illicites », a-t-il déclaré.

Cette opération s’inscrit dans une série de succès récents pour les douanes maliennes, qui renforcent continuellement leurs capacités opérationnelles pour contrer les activités criminelles transnationales. Grâce à des renseignements précis et une présence accrue sur le terrain, les forces de répression des douanes continuent de mettre la main sur les trafiquants et de sécuriser les corridors de circulation des marchandises.