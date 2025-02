Une attaque d’une rare violence a frappé le nord-est du Mali ce vendredi, à environ 30 kilomètres de Gao. Des hommes armés ont pris pour cible un convoi d’une soixantaine de véhicules civils, escorté par l’armée malienne. Le bilan est lourd : 25 civils tués, en majorité des orpailleurs, et plusieurs blessés.

Un bilan humain désastreux

Le porte-parole de l’armée, le colonel major Souleymane Dembélé, a confirmé l’attaque et a indiqué que les soldats avaient porté assistance aux victimes. Treize blessés ont été transférés à l’hôpital de Gao. Le colonel major Dembélé a également fait savoir que quatre assaillants avaient été blessés. Aucune information sur d’éventuelles pertes dans les rangs de l’armée n’a été communiquée.

Un habitant de Gao, qui a souhaité conserver l’anonymat pour sa sécurité, a témoigné : « Ma sœur a survécu à l’attaque, mais elle est en état de choc mental. Elle a vu beaucoup de morts et de blessés, toute une scène d’horreur. C’était la première fois qu’elle voyait des morts. » Ce témoignage poignant illustre la violence de l’attaque et son impact sur les populations locales.

Pour l’heure, aucune revendication n’a été faite. De nombreux groupes armés sévissent dans la région, notamment le groupe État islamique, le JNIM lié à Al-Qaïda et des groupes de la région de l’Azawad hostiles au régime militaire malien.

Un contexte de crise persistante

Le Mali est en proie à une crise multidimensionnelle depuis plus de 10 ans. Les groupes armés, qu’ils soient djihadistes ou liés à des mouvements séparatistes, profitent de l’instabilité politique et de la faiblesse de l’État pour mener leurs actions.

Les militaires ont pris le pouvoir en 2020, renversant un gouvernement démocratiquement élu. Cependant, cette prise de pouvoir n’a pas permis de rétablir la sécurité dans le pays. Les attaques meurtrières se sont multipliées ces dernières années, fragilisant davantage un pays déjà profondément divisé.

Cette dernière attaque est la plus meurtrière depuis le début de l’année 2025. Elle témoigne de la persistance de la violence dans la région et de la difficulté pour les autorités maliennes à assurer la sécurité des populations.

Les défis de la sécurité au Mali

Le Mali est confronté à de nombreux défis en matière de sécurité. La lutte contre les groupes armés est complexe et nécessite une approche globale, prenant en compte les dimensions militaires, politiques et sociales de la crise.

Il est essentiel de renforcer les capacités de l’armée malienne, mais aussi de favoriser le dialogue et la réconciliation entre les différentes communautés. La promotion du développement économique et social est également un facteur clé pour lutter contre la radicalisation et l’extrémisme violent.

La communauté internationale joue un rôle important dans l’accompagnement du Mali dans ses efforts pour rétablir la paix et la sécurité. Il est crucial de renforcer la coopération régionale et de soutenir les initiatives de développement pour aider le pays à sortir de cette crise profonde.