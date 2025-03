L’entreprise agricole russe DIMAS a annoncé son intention d’ouvrir une usine de production de pâtes au Mali, une initiative qui vise à répondre à la forte demande locale pour ce produit de base. Cette annonce a été faite par le directeur général de l’entreprise, Ahmad Hammash, lors de la conférence économique « Questions actuelles de la coopération économique entre la République du Mali et la Fédération de Russie » qui s’est tenue le 25 mars à Moscou et à Bamako.

Coopération économique : la Russie investit dans la production de pâtes au Mali

« Au Mali, la demande en pâtes est forte. Nous avons étudié la possibilité de fournir des pâtes dans ce pays, mais, à notre avis, il est plus rentable de fournir de la farine russe dans le pays et de produire des pâtes sur place. Nous envisageons d’ouvrir une usine », a déclaré le directeur général de l’entreprise de l’usine russe Ahmad Hammash. Cette décision stratégique permettra à l’entreprise de réduire les coûts de transport et de s’adapter aux spécificités du marché.

L’entreprise russe ne compte pas se limiter dans ce pays sahélien. Elle envisage également de développer ses activités dans l’Alliance des États du Sahel (AES), qui regroupe le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ainsi qu’en Guinée équatoriale. Ahmad Hammash a souligné que l’environnement des affaires au pays du général d’armée Assimi Goïta est « très accueillant » pour les entreprises russes.