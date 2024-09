À 28 ans, Manon Le Maou n’est pas seulement la nouvelle Miss Franche-Comté 2024, elle est aussi gendarme de métier. Un double défi qu’elle relève avec brio, mettant en avant ses valeurs et son engagement. Sa victoire au concours régional, quelques jours après avoir fêté son anniversaire, est le fruit d’un parcours hors du commun. De Saint-Remy à Baume-les-Dames, elle incarne une image moderne de la femme, alliant force et féminité.

Une carrière atypique : Gendarme par vocation

Manon Le Maou a toujours eu la vocation de servir. Fille d’un gendarme, elle a grandi dans un environnement où le devoir et l’engagement étaient des valeurs essentielles. « Mon père est mon modèle, il a sacrifié sa carrière pour nous offrir une vie stable », confie-t-elle. À 19 ans, malgré les réticences de ses proches, elle décide de s’engager dans la gendarmerie. Un choix motivé par le besoin d’être sur le terrain, de se sentir utile et d’aider les autres.

Durant ses neuf années de service, elle a exercé divers rôles : de l’accueil des victimes à la gestion de la circulation, en passant par des interventions plus délicates. Chaque jour est un nouveau défi. « Se lever à 4 h du matin parce que Monsieur frappe Madame, c’est un métier où l’on doit faire face à toutes les situations », raconte-t-elle avec détermination.

Miss Franche-Comté : un défi personnel

Si Manon a choisi la gendarmerie par vocation, son aventure dans le monde des Miss est, quant à elle, un défi personnel. « On m’a toujours dit que je devrais me présenter à un concours de Miss, mais je ne me sentais pas légitime », explique-t-elle. À 25 ans, elle décide de se lancer, repoussant ses propres limites. Son élection à Miss Doubs, puis à Miss Franche-Comté, est une véritable revanche sur les doutes qui l’ont longtemps freinée.

La récente levée de la limite d’âge au concours Miss France lui a ouvert de nouvelles perspectives. Elle envisage même de devenir la plus âgée des Miss France à 28 ans. « Mon âge et mon expérience de vie sont une force, je veux montrer qu’il n’y a pas de barrières à se fixer », affirme-t-elle.

Une nouvelle vision de la femme moderne

Manon Le Maou est un modèle pour toutes les femmes. Elle démontre que l’on peut être à la fois gendarme et Miss, tout en brisant les stéréotypes. Les nouvelles règles du concours, qui acceptent désormais les candidates tatouées, mariées ou mères, lui permettent de représenter une image plus authentique et diversifiée de la femme française.

En abandonnant son poste en Corse pour vivre pleinement cette aventure, elle incarne le courage et la détermination. « J’aime les défis, casser les codes et sortir de ma zone de confort », déclare-t-elle avec conviction. Son rêve de ramener la couronne nationale en Franche-Comté est plus fort que jamais, et elle y croit fermement.