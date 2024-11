Le sélectionneur des Lions Indomptables, Marc Brys, a accordé un entretien au New York Times dans lequel il est revenu sur les récentes turbulences au sein de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot).

Marc Brys est focus sur le terrain malgré les tensions à la Fecafoot

Malgré les difficultés rencontrées et les tensions qui ont marqué son arrivée à la tête de l’équipe nationale, le technicien belge affirme rester concentré sur son travail et sur les objectifs sportifs. « Il y a eu des perturbations dans notre travail, mais j’ai choisi de me concentrer sur mon travail et de ne pas me laisser distraire par les choses négatives », a déclaré Marc Brys.

Le sélectionneur des Lions Indomptables a insisté sur l’importance de maintenir une attitude positive et de travailler en étroite collaboration avec les joueurs. « Je garde toute mon énergie dans le travail avec les joueurs. Je ne laisse pas ce genre de choses me vider de mon énergie », ajoute-t-il.

Interrogé sur ses relations avec la Fecafoot, le sélectionneur assure que les dirigeants sont satisfaits des résultats obtenus par l’équipe nationale. « Ils voient que ça marche. Ils voient qu’ils ne peuvent pas nous éliminer. Ils voient que nous obtenons des résultats grâce à notre façon de faire pour le pays », a souligné le technicien belge.

Cette déclaration témoigne de la détermination de Marc Brys à mener à bien sa mission à la tête des Lions Indomptables. Malgré les défis, il semble déterminé à maintenir le cap et à obtenir des résultats positifs avec l’équipe nationale.