Depuis le 18 février, les médecins du secteur public sénégalais ont entamé une grève de 48 heures, à l’appel du Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames). Cette action vise à dénoncer leurs conditions de travail de plus en plus difficiles et l’inaction du gouvernement face à leurs revendications.

Le Sames réclame depuis plusieurs mois le recrutement de nouveaux praticiens, une amélioration des salaires et des retraites, ainsi qu’une gestion plus transparente des ressources humaines. Face à l’absence de réponse des autorités, les médecins ont décidé de passer à la grève pour faire entendre leur voix.

Sénégal : revendications et inquiétudes pour l’avenir du système de santé

Le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames) a exprimé sa frustration face au manque de propositions concrètes de la part du gouvernement. Le secrétaire général adjoint du Sames, Dr Diabel Dramé, a rappelé que plusieurs préavis de grève avaient été déposés, mais que le gouvernement n’avait pas pris de mesures significatives.

Parmi les revendications du Sames, on retrouve :

le recrutement de nouveaux professionnels de santé pour soulager les structures sanitaires;

une gestion plus transparente des ressources humaines, avec des appels à candidature pour les postes de responsabilité;

la revalorisation des pensions de retraite, jugées insuffisantes;

la construction de nouveaux hôpitaux dans les départements pour améliorer l’accès aux soins;

l’accélération de la couverture sanitaire universelle, en commençant par le remboursement des dettes dues aux structures sanitaires;

la régularisation du statut des médecins en spécialisation et des internes.

Les médecins espèrent que cette grève permettra de mettre en lumière ces défis et de forcer le gouvernement à prendre des mesures pour améliorer leurs conditions de travail et garantir une meilleure qualité des soins pour les populations.

Un appel à la solidarité et à la responsabilité

Cette grève des médecins du Sénégal met en lumière les difficultés rencontrées par le système de santé du pays. Le manque de moyens, le manque de personnel et les conditions de travail difficiles sont autant de défis qui menacent la qualité des soins et l’accès à la santé pour tous.

Il est essentiel que les autorités prennent conscience de l’urgence de la situation et dialoguent avec les représentants des médecins pour trouver des solutions durables. La santé des populations est en jeu, et il est de la responsabilité de tous de garantir un système de santé accessible et de qualité pour tous les Sénégalais.