DJ Volcano s’est réfugié depuis vendredi dernier au Burkina Faso. Il affirme avoir échappé à un enlèvement dans la nuit du jeudi 14 mars, raconte avoir dû fuir précipitamment son domicile situé dans la commune de Port-Bouët, en périphérie d’Abidjan.

DJ Volcano sous contrôle judiciaire, mais forcé de fuir après des menaces

Contacté ce samedi 15 mars par Abidjanshow, le chanteur engagé affirme qu’un appel reçu en pleine nuit l’a alerté d’un danger imminent. « Je reçois l’appel à 2h du matin. Je raccroche et rappelle. La personne ne décroche pas, mais m’envoie un message pour me dire de quitter la maison. « Ceux qui viennent ne te veulent pas du bien. » », raconte l’artiste. Prenant cette menace au sérieux, DJ Volcano décide de se cacher à proximité de son domicile pour observer la situation : « Je reste sur place et, quelques minutes après, un premier véhicule type 4×4 se gare, suivi d’un deuxième. J’active ma caméra pour filmer et je vois ces hommes entrer chez moi. Avec quelle clé ? Je ne sais pas. »

Le chanteur explique avoir interrogé un jeune du quartier pour tenter d’en savoir plus sur ces mystérieux visiteurs. Face à l’urgence de la situation, il prend la décision de fuir par la lagune. « Il s’agissait d’hommes encagoulés. J’ai donc foncé chez un piroguier qui aide souvent des gens en détresse à traverser la lagune avec une « pinasse », un hors-bord de fabrication locale. » Grâce à ce stratagème, il parvient à rejoindre le carrefour Akwaba, avant de se mettre en route vers le Burkina Faso. « Heureusement que j’avais un peu d’argent sur moi. »

DJ Volcano rappelle qu’il est actuellement sous contrôle judiciaire et qu’il lui est interdit de quitter le territoire ivoirien. Son intention première était de porter plainte, mais des menaces répétées l’ont convaincu de partir. « Au départ, je voulais aller porter plainte, car ce n’est ni la gendarmerie ni l’armée régulière qui est venue me chercher. Mais après, j’ai reçu des appels : « Si tu ne quittes pas le territoire cette fois-ci, tes enfants vont te pleurer. » J’ai trouvé cela grave. »

Conscient des risques qu’il prend, il assure qu’il a toujours respecté les obligations liées à son contrôle judiciaire : « Depuis ma sortie de prison, je me présente chaque premier du mois. J’ai reçu plusieurs menaces en raison de mes prises de position, mais je ne me suis jamais caché. J’assume toujours mes propos. »

Prêt à rentrer si sa sécurité est garantie

DJ Volcano ne compte pas rester longtemps en exil et souhaite un retour rapide en Côte d’Ivoire. « Je suis prêt à rentrer dès que la justice me garantit que je serai en sécurité. Car je ne veux pas rester ici. Personne ne sait où je me trouve, même pas les membres du mouvement politique auquel je suis proche. Je ne me suis pas engagé dans cette lutte en comptant sur l’aide des gens. »