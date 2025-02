L’ONU multiplie des efforts, dans sa politique de sécurisation de proximité en Centrafrique. Ce 18 février 2025, une nouvelle base des casques bleus est inaugurée dans le pays. Cette nouvelle base militaire, est installée dans la ville de Mingala dans la préfecture de la Basse-Kotto en Centrafrique. L’ONU qui parle d’une base « militaire provisoire », indique qu’elle sera tenue par les casques bleus Ivoiriens qui sont déployés en Centrafrique.

Ces militaires du contingent Ivoirien, ont rencontré sur place, « les autorités locales, les leaders communautaires et les populations » selon la communication de la MINUSCA à Bangui. Cette première rencontre avait pour objectif, d’évaluer « la situation sécuritaire et d’apporter la réponse la plus appropriée » dans cette ville.

La MINUSCA indique aussi dans sa communication, que ces unités dès leur arrivée, ont commencé « des patrouilles afin d’améliorer la sécurisation de la localité ». Des patrouilles, explique encore l’ONU, « qui devraient se poursuivre et s’intensifier au cours des prochains jours » dans la ville de Mingala.

Dans cette nouvelle zone de déploiement des casques bleus Ivoiriens, rappelle l’ONU, « les populations civiles étaient confrontées à la menace de groupes armés » en Centrafrique. Ces militaires ont donc pour mission, « de sécuriser le terrain afin de faciliter le déploiement futur des forces de défense et de sécurité centrafricaines ». Ce travail de préparation, permettra aux militaires Centrafricains, « de remplir leur responsabilité première, qui est de protéger la population et l’intégrité territoriale » en Centrafrique.

L’ONU explique en parallèle, que la présence des casques bleus Ivoiriens permettra, « de s’assurer que la population de Mingala pourra participer aux opérations électorales », avec annonce la communication, en premier lieu, « l’inscription sur les listes électorales » dont les opérations sont en cours en ce moment en Centrafrique.

Selon l’ONU, le premier contingent Ivoirien déployé dans cette mission, est arrivé le 6 novembre 2023 en Centrafrique. Il était composé, de « 180 Casques bleus, dont 11 femmes ». Ce premier contingent a été affecté, « à Bria, dans la Haute-Kotto, une région marquée par des tensions persistantes et des défis sécuritaires complexes » en Centrafrique.