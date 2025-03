Le célèbre artiste et entrepreneur ivoirien Soumahoro Moriféré, alias Molare, a récemment levé le voile sur une bataille foncière qui dure depuis huit ans. L’affaire concerne un terrain situé à Djorobité, censé lui revenir, mais qui est au centre d’un conflit sérieux.

Molare face à un conflit foncier : « On a essayé de m’arnaquer, j’ai fait la guerre »

Dans une déclaration, l’icône du coupé-décalé a confié avoir été confronté à une tentative d’arnaque et avoir dû se battre pour faire valoir ses droits. Molare témoigne : « Il y a huit ans, on a essayé de me piéger là-bas. J’ai mené un combat acharné depuis. Je pense qu’ils ont fini par se concerter et décider de me laisser tranquille, car mon affaire ne finit pas. »

Ce n’est pas la première fois que des célébrités ivoiriennes se retrouvent au cœur de conflits fonciers. La pression immobilière et l’augmentation des litiges liés aux terrains sont des problématiques récurrentes en Côte d’Ivoire, et Molare ne fait pas exception. Son témoignage met en lumière les défis auxquels de nombreux Ivoiriens sont confrontés lorsqu’ils tentent de sécuriser leurs biens immobiliers. Il souligne aussi les risques d’arnaques et de fraudes foncières, un problème qui touche toutes les couches sociales, y compris les figures publiques.

Un artiste engagé sur plusieurs fronts

Au-delà de sa carrière musicale, Molare est un entrepreneur influent dans le milieu du spectacle et du divertissement en Afrique. Il est notamment le fondateur des PRIMUD, une cérémonie qui récompense les meilleurs artistes du coupé-décalé et de la musique urbaine africaine. Alors que son litige foncier semble enfin se résoudre, l’artiste reste focalisé sur ses nombreux projets, notamment dans l’événementiel et l’accompagnement des jeunes talents ivoiriens.