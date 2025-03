Pour ces deux prochaines journées des éliminatoires du Mondial 2026, la sélection égyptienne jouera contre l’Ethiopie et la Sierra Léone. A cet effet, le sélectionneur des Pharaons, Hossam Hassan a rendu publique sa liste de joueurs convoqués.

Mondial 2026 (Q) : L’Égypte dévoile une équipe solide pour les éliminatoires

Cette liste met en avant une équipe bien équilibrée, avec une solide défense, un milieu de terrain créatif et une attaque redoutable. L’Égypte entend bien jouer un rôle majeur dans les éliminatoires pour le Mondial 2026 et espère confirmer son statut de grande nation du football africain. Les Pharaons pourront non seulement compter sur Mohamed Salah mais aussi sur le phénomène de Manchester City, Omar Marmoush.

Voici la liste des joueurs convoqués pour l’équipe nationale d’Égypte :

Gardiens :

– Mohamed El Shennawy

– Mostafa Shobeir

– Mohamed Awad

– Abdelaziz El Baloty

Défenseurs :

– Mohamed Hany

– Ahmed Eid

– Mohamed Abdelmonem

– Ramy Rabia

– Khaled Sobhi

– Hossam Abdelmaguid

– Ahmed Nabil Kouka

Milieux de terrain :

– Marwan Attia

– Mohamed Shehata

– Hamdy Fathy

– Nabil Emad Dounga

– Mahmoud Saber

– Ahmed Sayed Zizo

– Mahmoud Trezeguet

– Ibrahim Adel

– Mostafa Fathy

Attaquants :

– Mostafa Mohamed

– Osama Faisal

– Mohamed Salah

– Omar Marmoush