La lutte pour obtenir une place au Mondial 2026 entre dans une étape décisive dès le lundi 17 mars, avec la reprise des éliminatoires africaines à travers tout le continent. Au total, 26 rencontres sont attendues.

Mondial 2026 (Q) : Voici les rencontres de la 5e journée

Lundi 17 mars

– 16h00 GMT : Tanzanie vs Congo

Mercredi 19 mars

– 16h00 GMT : Libéria vs Tunisie

– 16h00 GMT : Eswatini vs Cameroun

– 16h00 GMT : République centrafricaine vs Madagascar

– 16h00 GMT : Mozambique vs Ouganda

– 16h00 GMT : Malawi vs Namibie

– 16h00 GMT : Zimbabwe vs Bénin

– 16h00 GMT : Cap-Vert vs Maurice

– 16h00 GMT : Sierra Leone vs Guinée-Bissau

Jeudi 20 mars

– 19h00 GMT : Libye vs Angola

– 19h00 GMT : Gabon vs Seychelles

– 19h00 GMT : Gambie vs Kenya

– 19h00 GMT : Comores vs Mali

Vendredi 21 mars

– 13h00 GMT : Guinée équatoriale vs Sao Tomé et Principe

– 13h00 GMT : Botswana vs Algérie

– 16h00 GMT : Rwanda vs Nigéria

– 16h00 GMT : Burkina Faso vs Djibouti

– 16h00 GMT : RD Congo vs Soudan du Sud

– 16h00 GMT : Afrique du Sud vs Lesotho

– 19h00 GMT : Ghana vs Tchad

– 19h00 GMT : Burundi vs Côte d’Ivoire

– 21h00 GMT : Guinée vs Somalie

– 21h00 GMT : Éthiopie vs Égypte

– 21h00 GMT : Niger vs Maroc

Samedi 22 mars

– 16h00 GMT : Togo vs Mauritanie

– 19h00 GMT : Soudan vs Sénégal

Ces matchs s’annoncent décisifs pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026, avec plusieurs équipes africaines prêtes à livrer une bataille acharnée pour décrocher leur place sur la scène mondiale.