Dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026, les Eléphants de Côte d’Ivoire affrontent les Scorpions de la Gambie. Pour cette rencontre, le techniciens ivoirien Emerse Faé a dévoilé ses onze joueurs qui vont démarrer ce choc.

Remplaçant lors de la 5e journée, Simon Adingra a été titularisé par le coach Emerse Faé pour le choc face à la Gambie. Conscient de l’enjeu, le sélectionneur ivoirien a opté pour une composition offensive. Ainsi, en attaque on note la présence en plus du joueur de Brighton, Nicolas Pépé et Sébastien Haller.

L’objectif pour les Eléphants est de remporter cette rencontre cruciale devant leur public. Une victoire leur permettrait de consolider leur position en tête du groupe et les rapprocherait beaucoup plus de la qualification au Mondial 2026.

A noter que les Gambiens ont également à coeur de faire un bon résultat lors de ce choc. Cette confrontation dont le coup d’envoi sera donné à partir de 19 heures (GMT) va certainement réserver de surprises aux amoureux du cuir rond.