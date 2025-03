Tyaf Papa Yasir a pris la parole ce samedi 8 mars 2025 pour démentir une rumeur annonçant son décès. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’artiste a tenu à rassurer ses proches et ses fans, confirmant qu’il se porte parfaitement bien.

Tyaf Papa Yasir victime d’une rumeur macabre : il rassure ses fans

Comme le rapporte la presse béninoise ces dernières heures, dans la nuit du vendredi 7 mars, une fausse information annonçant la mort de Tyaf Papa Yasir a rapidement envahi les réseaux sociaux, semant la panique parmi ses admirateurs et ses proches. Face à cette rumeur alarmante, le rappeur a tenu à rétablir la vérité : « Une rumeur annonce mon décès… Je fais cette vidéo pour rassurer tout le monde : mes parents, ma famille, mes proches, mes amis, mes collègues, et tous ceux qui ont été affectés de près ou de loin par cette fausse et mauvaise nouvelle », a-t-il déclaré.

L’artiste a précisé qu’il se trouvait actuellement en France et qu’il était en pleine forme : « Par la grâce du Seigneur, j’ai encore le souffle de vie et je ne peux que remercier le Très-Haut », a-t-il ajouté, avant d’exprimer sa gratitude envers ses fans pour les nombreux messages de soutien reçus.

Profitant de cette prise de parole en cette Journée internationale des droits des femmes, Tyaf Papa Yasir a tenu à adresser un message spécial aux femmes de sa vie : « Je profite de cette vidéo pour souhaiter une bonne fête à ma mère, à toutes les femmes du monde entier, à celles qui aiment Tyaf et à la femme qui m’accompagne. » Enfin, le rappeur a conclu son message avec des mots empreints de sérénité et de reconnaissance : « Que Dieu bénisse chacun d’entre vous, je vous remercie. »