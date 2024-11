Au Niger, les forces armées ont mené une opération de riposte décisive suite à une attaque terroriste perpétrée contre un chantier de construction dans la région de Tillabéri. Selon un communiqué officiel, dix assaillants ont été « neutralisés » lors d’une frappe aérienne menée à Ouatagouna, sur le territoire malien.

Attaque au Niger : les forces armées ripostent et infligent de lourdes pertes aux assaillants

Selon les informations, il s’agissait d’une attaque initiale, menée par un groupe armé d’une dizaine d’individus à bord de motos, ayant visé le chantier de contournement du barrage de Kandadji au Niger. Les assaillants ont ouvert le feu sans discernement sur les travailleurs civils, faisant trois morts et trois blessés graves.

Alertées par les tirs, les forces de défense et de sécurité (FDS) du Niger ont rapidement déployé des moyens aériens et terrestres pour traquer les criminels en fuite. Grâce à leurs capacités de surveillance, les FDS ont pu localiser et neutraliser les terroristes à Ouatagouna.

Face à cette recrudescence des attaques terroristes, les autorités nigériennes ont réaffirmé leur détermination à lutter contre ce fléau. À cet effet, des mesures supplémentaires seront mises en œuvre pour renforcer la sécurité autour des sites stratégiques tels que les chantiers de construction et protéger les populations civiles.

