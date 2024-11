Les relations entre le Niger et la France se sont à nouveau tendues. Les autorités nigériennes ont annoncé l’arrestation d’un ressortissant français présenté comme un agent de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE).

Nouvelle crise diplomatique avec la France après l’arrestation d’un agent présumé de la DGSE au Niger

Selon la télévision publique nigérienne, Télé Sahel, Marius Barcea, ancien chef de sécurité de la CNPC, aurait été interpellé le 13 novembre après être entré illégalement dans le pays. Les autorités nigériennes accusent la France de vouloir déstabiliser le pays et l’ensemble de la région du Sahel.

« L’on ne cessera jamais de dénoncer les stratagèmes de la France pour déstabiliser le Niger et, au-delà, l’Alliance des États du Sahel. En plus de la guerre communicationnelle qu’elle nous livre, la France continue à dérouler ses plans à travers son service des renseignements DGSE », a déclaré le média public du pays.

Ces accusations font écho aux déclarations du ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré, qui avait dénoncé en octobre dernier à l’ONU une « nouvelle stratégie de recolonisation » de la France au Sahel.

De son côté, le porte-parole adjoint du Quai d’Orsay, Christophe Lemoine, a rejeté ces accusations, affirmant qu’il était « évidemment faux qu’il puisse y avoir une quelconque formation de terroristes sur nos bases militaires ».

Depuis le coup d’État du 26 juillet 2023 ayant renversé le président Mohamed Bazoum du pouvoir, les relations entre les deux pays se sont considérablement dégradées. La France, ancienne puissance coloniale, a été accusée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) de soutenir une intervention militaire de la CEDEAO.

Cette nouvelle crise entre la France et le Niger vient s’ajouter à un contexte régional déjà tendu, marqué par la présence de groupes armés terroristes et la lutte pour l’influence entre les grandes puissances. Les conséquences de cette affaire pourraient avoir des répercussions importantes sur la sécurité et la stabilité de la région du Sahel.