Au Niger, le Service inter-régional de la police judiciaire (SIRPJ) de la ville de Zinder a porté un coup dur à la criminalité en démantelant deux réseaux de malfaiteurs particulièrement actifs dans la région. Dix individus ont été interpellés et placés en garde à vue.

Ces deux bandes criminelles étaient spécialisées dans des activités distinctes, mais tout aussi nuisibles pour la population. La première était spécialisée dans les vols par effraction, ciblant principalement les habitations et les commerces, tandis que la seconde s’attaquait aux motos.

Selon les informations, ces deux réseaux ont un mode opératoire bien rodé. En effet, les membres de la première bande opéraient de nuit, après avoir repéré leurs cibles. Armés d’outils spécialisés, ils s’introduisaient par effraction dans les habitations pour dérober de l’argent, des bijoux et des objets de valeur. Les biens volés étaient ensuite écoulés sur le marché noir au Niger.

La deuxième bande, quant à elle, s’était spécialisée dans le vol de motos. Les engins volés étaient ensuite transportés dans une autre région du Niger pour être revendus.

Les enquêtes ont révélé que ces réseaux criminels étaient bien organisés et disposaient de complices dans différentes régions du pays. Les policiers ont ainsi saisi une importante quantité de biens volés, ainsi que de l’argent liquide et des stupéfiants.

À noter que le succès de cette opération est le fruit d’une étroite collaboration entre les forces de l’ordre et la population. Les témoignages des victimes et les informations recueillies auprès des habitants ont été déterminants pour l’identification et l’interpellation des malfaiteurs.