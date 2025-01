Au Niger, la Direction Départementale de la Police Nationale (DDPN) de Tanout a porté un coup dur à un réseau criminel spécialisé dans le vol et le décodage de téléphones portables. Grâce à un renseignement précis, les forces de l’ordre ont interpellé deux individus en flagrant délit, vendredi dernier, alors qu’ils tentaient de écouler leur butin.

La police nigérienne démantèle un réseau de décodage de téléphones à Zinder

Ce réseau opérait dans plusieurs marchés hebdomadaires de la région, notamment à Tanout, Sabon Kafi, Takoukou, Kwakwaram et même à Guirguisquidi. En effet, les malfaiteurs dérobaient les téléphones, les décodaient rapidement pour les revendre sur le marché noir, générant ainsi d’importants profits. D’ailleurs, c’est au moment om ils tentaient de revendre deux objets dont un déclaré volé quatre jours plus tôt au commissariat de Tanout, qu’ils sont été pris par les éléments de la police de la région de Zinder au Niger.

Les perquisitions menées aux domiciles des suspects ont permis de mettre la main sur un véritable arsenal : 30 téléphones portables de différentes marques, des tenues militaires, un ordinateur portable, des outils et une somme d’argent en espèces de 600 mille FCFA. Le préjudice total causé par ce réseau est estimé à 1,7 million FCFA.

Cette opération est le résultat d’une enquête minutieuse et d’une étroite collaboration entre les forces de l’ordre et la population. Elle démontre une nouvelle fois l’efficacité de la police dans la lutte contre la criminalité et rassure les citoyens du Niger.