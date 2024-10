Au Niger, un groupe armé a lancé une attaque coordonnée contre le poste de sécurité d’Assamaka, situé au nord-ouest d’Arlit. Cette attaque a fait sept morts, dont un civil, et cinq blessés parmi les forces de défense et de sécurité nigériennes, le samedi 19 octobre 2024.



Niger : les forces de défense ripostent après une attaque meurtrière



Les Forces Armées Libres (FAL), dirigées par Rhissa Ag Boula, ont revendiqué l’attaque dans un communiqué. Selon leurs dires, une « opération coordonnée » a été menée contre les positions des forces de défense et de sécurité.



D’après des sources sécuritaires, environ six véhicules Toyota lourdement armés ont participé à l’assaut. Les assaillants, après avoir infligé de lourdes pertes aux forces de défense et de sécurité, ont emporté du matériel militaire, notamment une mitrailleuse FAN 12,7, deux fusils M80 et neuf fusils AK47. Ils ont ensuite pris la fuite en direction du Mali.



Ainsi, les forces de sécurité nigériennes, appuyées par la mission du Commandant de la Légion, ont lancé une opération de ratissage qui a permis l’interpellation de trente-sept suspects. Par ailleurs, cette nouvelle attaque montre l’insécurité persistante dans la région. Ceci soulève la nécessité de renforcer la coopération entre les forces de défense et de sécurité des pays de la région.