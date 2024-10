Au Niger, les autorités sont dans une démarche symbolique forte. A cet effet, elles ont entamé depuis mardi dernier, une vaste opération de changement de noms de rues et de places. Ces toponymes, hérités de la colonisation française, laissent place à des figures emblématiques de l’histoire nationale et africaine.

Le Niger tourne la page de la colonisation : les rues changent de noms

L’avenue Charles de Gaulle, par exemple, porte désormais le nom de Djibo Bakary, figure incontournable de la lutte pour l’indépendance du Niger. Quant à la place Monteuil, elle rend hommage à Thomas Sankara, l’ancien président burkinabé assassiné, dont les idéaux panafricanistes continuent d’inspirer de nombreuses générations. La place de la Francophonie, quant à elle, devient la place de l’Alliance des États du Sahel (AES), un choix qui souligne l’engagement du Niger dans cette organisation régionale.

Cette opération de débaptisation s’inscrit dans un contexte de réaffirmation de l’identité nationale et de rupture avec le passé colonial. En donnant aux rues et aux places les noms de héros nationaux et africains, le Niger rend hommage à son histoire et à ses racines. A noter que depuis la prise du pouvoir par le régime militaire dirigé par le général Abdourahamane Tiani, le pays a décidé de rompre tout lien avec les pays occidentaux notamment la France, son ancienne colonie. Ainsi, de nombreux accords ont été rompu avec Paris.