Le Bénin a décidé de rapatrier ses citoyens bloqués en Guinée équatoriale. Ils sont au nombre de 54 et avaient pris la mer pour une aventure incertaine.

Les migrants béninois bloqués en Guinée équatoriale seront rapatriés

Le gouvernement a finalement répondu au SOS des 54 migrants béninois bloqués en Guinée équatoriale depuis quelques semaines. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l’opération de rapatriement est en cours de déploiement. Les autorités invitent donc les personnes concernées à faire preuve de « patience et de collaboration pour faciliter cette opération ».

Le gouvernement assure avoir pris toutes les dispositions nécessaires, en accord avec les autorités de la Guinée équatoriale, afin que le rapatriement se déroule dans de bonnes conditions et dans les meilleurs délais.

Selon les migrants secourus, le conducteur de leur embarcation les a abandonnés sous prétexte d’une panne d’essence, promettant de revenir avec du carburant, mais il n’est jamais revenu. Livrés aux courants marins, ils ont été secourus plus tard. Parmi les 86 rescapés, on compte 54 Béninois (25 hommes et 29 femmes), ainsi que des Togolais, Nigériens, Nigérians et Burkinabé, tous en route vers le Gabon.