Au Niger, les forces de l’ordre ont mené une vaste opération de sécurité samedi 9 novembre dernier dans les quartiers de la ceinture verte et de l’aéroport de Niamey. Des interventions qui ont permis de procéder une centaine d’interpellations.

La ceinture verte et le quartier Aéroport de Niamey ratissés par les forces de l’ordre au Niger

Lors de cette deuxième phase d’une série d’actions coordonnées par le Conseil Régional de Sécurité (CRS), lancée il y a peu, les unités opérationnelles des Forces de Défense et de Sécurité ont procédé à une centaine d’interpellations dans la ville de Niamey au Niger. Les individus contrôlés ont été soumis à des vérifications d’identité approfondies.

Ces opérations ont permis de saisir un arsenal impressionnant. Il s’agit de treize machettes, onze couteaux, cinq motos, un moteur de cylindrée 125 cm³, ainsi que des produits pharmaceutiques et un véhicule. Les forces de l’ordre ont également mis la main sur des stupéfiants et des centaines de bidons de 25 litres, laissant supposer une activité de fraude au carburant au Niger.

Ces résultats témoignent de la détermination des autorités à lutter contre l’insécurité et la criminalité dans ces quartiers réputés sensibles. Les quartiers de la ceinture verte et de l’aéroport ont été ciblés en raison de leur concentration de délits et de leur rôle présumé dans le trafic de substances illicites.

L’opération Coup de poing est menée grâce à une synergie d’action entre les forces de l’ordre du Niger. La police, la gendarmerie et la Garde nationale sont mobilisées pour la réussite de cette opération qui a pour but d’assurer la sécurité des personnes et des biens.