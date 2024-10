Au Niger, les autorités ont procédé, le mardi 16 octobre 2024, à l’Agadez, à la destruction d’une quantité record de stupéfiants saisis lors de récentes opérations.



Niger : les forces de l’ordre mettent hors d’état de nuire un important réseau de narcotrafic



Plus de 75 tonnes de cannabis, 9 kilogrammes de crack, un gramme d’héroïne et plus de 2 millions de comprimés divers ont été réduits en cendres. Cette opération d’envergure a été menée à bien par l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) en collaboration étroite avec les forces de défense et de sécurité.



À cet effet, le Gouverneur de la région d’Agadez a salué l’engagement des forces de l’ordre dans la lutte contre le narcotrafic. Ainsi, il a souligné l’importance de leurs actions pour la sécurité de la région.

Le Procureur de la République a quant à lui mis en avant l’excellence de la coordination entre les différentes unités, qui a permis de remporter cette victoire éclatante. Par ailleurs, cette opération montre la détermination des forces de sécurité et l’engagement des autorités militaires à éradiquer tout acte incivisme au Niger.