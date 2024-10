Libre depuis son départ de la tête de la sélection sénégalaise, Aliou Cissé ne manque pas de prétendants. Selon Alioune Touré, un proche de l’ancien technicien des Lions, ce dernier aurait reçu plusieurs offres en provenance d’Afrique et d’Asie.

Courtisé par plusieurs clubs et sélections, Aliou Cissé à la croisée des chemins

Selon Alioune Touré, un proche d’Aliou Cissé, pas moins de cinq clubs et sélections seraient intéressés par ses services. « Les offres proviennent de deux équipes africaines, dont l’une est un grand club, et de trois équipes en Asie, dont deux sélections », a-t-il révélé. Ces propositions, toutes concrètes, témoignent de la haute estime dans laquelle le monde du football tient Aliou Cissé.

Le succès rencontré avec le Sénégal, notamment la victoire à la Coupe d’Afrique des Nations 2021 (CAN 2021), a propulsé Aliou Cissé au rang des entraîneurs les plus en vue du continent. Son expérience, son charisme et ses résultats parlent pour lui.

Face à cet engouement, celui qui est affectueusement appelé El Tactico prend le temps de la réflexion. Il devra choisir entre plusieurs projets intéressants, chacun avec ses propres atouts et ses propres défis. Les prochaines semaines devraient nous en apprendre davantage sur l’avenir du technicien sénégalais. En attendant, une chose est sûre : l’ancien sélectionneur du Sénégal ne manquera pas d’opportunités.