Un événement dramatique a marqué la route Tahoua-Konni jeudi matin au Niger. Vers 9 heures, un bus de la compagnie Salim Transport, reliant Tahoua à Niamey, a été ravagé par les flammes à hauteur du village de Salewa. Fort heureusement, grâce à la réactivité du chauffeur et de l’équipe à bord, tous les passagers ont pu être évacués sains et saufs.

Tous les passagers d’un bus en flamme sauvés au Niger

Selon les premières informations, l’incendie serait d’origine électrique, provoqué par un court-circuit. Le conducteur, constatant la propagation rapide des flammes, a immédiatement ordonné l’évacuation du véhicule. Les passagers ont ainsi pu quitter le bus avant qu’il ne soit entièrement consumé.

La Direction Générale de Salim Transport a confirmé cette information dans un communiqué, exprimant sa gratitude envers les passagers pour leur compréhension. La compagnie a également assuré qu’elle mettrait tout en œuvre pour déterminer les causes exactes de l’incident et renforcer les mesures de sécurité à bord de ses véhicules.

Si cet événement aurait pu tourner au drame, il souligne l’importance de la vigilance et de la réactivité des conducteurs et des équipes de transport face à ce type de situation. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l’incendie. Les autorités compétentes du Niger procéderont à une expertise du véhicule afin d’éclaircir les circonstances de cet événement.