Brand Finance a dévoilé son classement des marques les plus puissantes et les plus précieuses au monde en 2025. Ce classement prend en compte 500 marques et met en lumière leur influence grâce à leur valeur monétaire et leur réputation.

Classement des marques : quelles les plus puissantes et les plus valorisées dans le monde en 2025 ?

Sur les 500 marques exploitées par Brand Finance, 10 se démarquent et confirment leur notoriété mondiale. Apple est la première marque sur la liste en tant que marque la plus valorisée. L’entreprise américaine est estimée à 574,5 milliards de dollars et bénéficie d’une notoriété vérifiable auprès de ses consommateurs. L’enquête de Brand Finance a révélé que « plus de 80 % des consommateurs connaissent la marque sur les marchés étudiés et que 45 % des consommateurs envisagent d’utiliser les produits ou services de la marque Apple ». Avec un score de réputation de 7,7, Apple a réalisé une percée remarquable sur plusieurs marchés électroniques.

Dans le top 10 des marques les plus valorisées, Microsoft (461 milliards de dollars), Google (412,9 milliards de dollars) et Amazon (356,3 milliards de dollars) suivent immédiatement Apple. Ces quatre marques ont maintenu leurs positions de 2024 à 2025. TikTok/Douyin et Facebook conservent également leurs rangs et se classent respectivement à la 7e et 8e place, comme en 2024.

Surprise générale, Walmart (183 milliards de dollars) dépasse le groupe Samsung et intègre le top 5. Ce n’est pas tout : NVIDIA fait son entrée dans le top 10 pour la première fois, après avoir été désigné comme la marque à la croissance la plus rapide en 2024. L’éditeur américain de logiciels affiche une valeur estimée à 87,8 milliards de dollars.

Rang Marque Pays Valeur monétaire 1 Apple Etats-Unis 2 Microsoft Etats-Unis 3 Google Etats-Unis 4 Amazon Etats-Unis 5 Walmart Etats-Unis 6 Samsung Corée du Sud 7 TikTok/Douyin Chine 105,7 milliards de dollars 8 Facebook Etats-Unis 91,4 milliards de dollars 9 NVIDIA Etats-Unis 87,8 milliards de dollars 10 Société nationale de réseau électrique de Chine Chine 85,6 milliards de dollars Source : Brand Finance 2025 (classement des marques les plus valorisées dans le monde – Top 10)

Classement des marques les plus fortes

Au-delà de la valeur monétaire, Brand Finance a également évalué la force des marques.

WeChat domine ce classement en tant que marque la plus forte, avec un score de 95,2 sur 100 au Brand Strength Index (BSI) et une note AAA+. Grâce à sa solide réputation auprès des consommateurs, elle se classe en première dans la catégorie des marques les plus aimées. Cependant, malgré sa puissance, la valeur de WeChat reste faible en 2025, avec seulement 33 milliards de dollars .

Après une baisse en 2024, Nike monte en puissance dans le classement des marques les plus fortes. Le fabricant d’équipements sportifs est désormais la deuxième marque la plus forte, derrière WeChat.

Google se classe troisième dans le classement des marques les plus puissantes, avec un score BSI de 94,3 sur 100 et une note AAA+. Selon Brand Finance, qui a étudié la marque dans 20 marchés, Google obtient des scores élevés sur tous les critères, notamment 10/10 pour la familiarité et 9,9 pour la reconnaissance de la marque. Ses investissements dans l’IA et l’apprentissage automatique, ainsi que la forte croissance de services comme Google Cloud , consolident ses performances et annoncent de bons résultats pour l’année à venir.