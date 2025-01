Mahaman Moustapha Barké, ancien ministre du Pétrole au Niger , a été interpellé lundi dernier à son domicile de Niamey. Cette arrestation, confirmée par plusieurs sources locales et le quotidien privé L’Enquêteur, suscite de nombreuses interrogations. Les autorités nigériennes n’ont, pour l’heure, fourni aucune explication officielle sur les raisons de cette détention.

Moustapha Barké ; un acteur clé du secteur pétrolier au Niger

Nommé par le régime militaire en août 2023, puis limogé quelques mois plus tard, Moustapha Barké a été une figure centrale dans la gestion du secteur pétrolier du pays . Il a notamment été au cœur des tensions avec le Bénin voisin, liées au transport du brut de Niamey via un oléoduc reliant les deux pays. Les relations entre Niamey et Cotonou se sont dégradées depuis le coup d’État de juillet 2023, le Niger accusant régulièrement le Bénin de soutenir des « terroristes ».

Cette arrestation intervient dans un contexte politique tendu au Niger, marqué par le coup d’État qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Les raisons de la détention de Moustapha Barké restent floues, alimentant les spéculations.

« Plusieurs acteurs de la société civile nigérienne ont annoncé vendredi à l’AFP “l’arrestation lundi” de Mahaman Moustapha Barké, précisant toutefois “ne pas connaître les raisons” », indique l’AFP.

L’ancien ministre du Pétrole a été un acteur clé dans la gestion d’un dossier sensible, celui des relations pétrolières entre Niamey et le Bénin. Son arrestation pourrait avoir des implications sur ce dossier, déjà marqué par de fortes tensions.

Le pétrole est une ressource essentielle pour les économies de ces deux pays . Le transport du brut nigérien vers le port béninois de Sèmè-Kpodji, via un oléoduc de près de 2 000 km, est un enjeu économique majeur pour les deux pays. Les relations entre Niamey et Cotonou sont donc étroitement liées à ce dossier.