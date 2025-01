Le Nigéria, exportateur pétrolier, est contraint d’importer du brut américain, un fait inhabituel et étonnant pour un pays producteur de pétrole. Pourtant, c’est une réalité. Selon un rapport, le pays dirigé par Bola Tinubu a acheté 47 000 barils de pétrole américain par jour en 2024.

Importations record de brut américain par le Nigéria en 2024

Le Nigéria a atteint un record d’importations de brut américain en 2024. C’est un paradoxe pour un pays producteur de pétrole. Selon un rapport de Reuters, les importations de brut du Nigéria en provenance des États-Unis ont augmenté. On parle ici de 47 000 barils de brut par jour, soit entre 1 410 000 et 1 457 000 barils par mois, ce qui équivaut à environ 17 155 000 barils par an.

L’impact de la raffinerie Dangote sur le marché pétrolier

Cette augmentation des importations de brut américain par le Nigéria est en partie liée à la raffinerie de Dangote Petroleum. Elle représente à elle seule 13 % du brut importé par le Nigéria. Située dans la zone franche de Lekki (Lagos), cette industrie de transformation a une capacité de production de 650 000 barils par jour. Cela en fait la plus grande raffinerie d’Afrique et l’une des plus grandes au monde. Dirigée par l’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote, cette raffinerie fait face à de nombreux défis d’approvisionnement en brut local.

Défis d’approvisionnement en brut local par la raffinerie Dangote

Si la raffinerie Dangote s’est tournée vers l’importation massive de brut, c’est en raison de difficultés d’accès au pétrole local. La compagnie de l’homme d’affaires nigérian fait face à la concurrence des grandes compagnies pétrolières internationales. Ces dernières sont privilégiées au détriment de la raffinerie Dangote, qui doit soit acheter le brut local à un prix élevé, soit en manquer. Bien que l’importation de brut, notamment américain, soit coûteuse, Aliko Dangote n’a guère le choix s’il veut faire fonctionner sa raffinerie.

Le rôle croissant des importations américaines

D’après un rapport publié par un média nigérian, la raffinerie de Dangote a reçu son premier approvisionnement en WTI américain en novembre 2024. Le West Texas Intermediate (WTI) est un mélange de plusieurs produits bruts légers américains, extrait et transformé aux États-Unis. Après ce premier approvisionnement, la plus grande raffinerie à train unique au monde a reçu des expéditions régulières en provenance des États-Unis. Cela a entraîné une augmentation des importations du Nigéria, car la Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPCL) n’a pas réussi à fournir du pétrole brut à la raffinerie.

Vers une indépendance énergétique avec l’exploration locale

Face aux défis d’approvisionnement au Nigéria et au coût élevé des importations, Aliko Dangote s’est tourné vers une solution visant une indépendance énergétique grâce à l’exploration locale. En octobre 2024, il a été révélé que l’homme d’affaires nigérian avait décidé de se lancer dans l’exploration du pétrole brut au Nigéria afin de sécuriser ses approvisionnements.

Le calendrier initial prévoyait le début de l’exploration pour le quatrième trimestre 2024. Toutefois, la production de brut par Dangote commencerait en 2025. Outre la raffinerie Dangote, qui en bénéficiera, le Nigéria, en général, pourrait également en tirer parti.