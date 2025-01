L’armée du Niger poursuit ses efforts pour sécuriser le territoire national. Au cours d’une série d’opérations menées entre le 29 décembre 2024 et le 1er janvier 2025, les forces armées ont porté de sérieux coups aux groupes terroristes. Plusieurs individus ont été arrêtés et du matériel de guerre a été saisi.

Niger : coup de filet contre les terroristes

Dans la région de Mossipaka, à l’ouest du pays, un affrontement a opposé les forces de défense et de sécurité à un groupe de terroristes. Ces derniers, pris en chasse, ont laissé sur place l’un des leurs et des engins explosifs improvisés. Cette opération démontre la détermination des forces armées à traquer les groupes armés et à neutraliser leurs activités.

Simultanément, dans la zone d’Ayorou, frontalière avec le Mali, un détachement militaire a intercepté trois terroristes. Ces arrestations viennent s’ajouter à celles de quatre trafiquants, appréhendés à Tahoua. Ces derniers étaient en possession de 100 bidons d’essence, un élément essentiel pour le ravitaillement des groupes armés.

Dans la région de Diffa, située à l’est du Niger, les forces armées ont également mené des opérations réussies. Deux véhicules transportant des criminels armés ont été interceptés et 109 têtes de bétail volées ont été récupérées. Ces opérations témoignent de la vigilance des forces de défense et de sécurité et de leur capacité à réagir rapidement face aux menaces.