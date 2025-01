La BRVM (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières) a clôturé l’année 2024 avec une croissance exceptionnelle de 28,89 %. Cette performance a été rendue possible grâce à une capitalisation boursière atteignant 10 078,68 milliards de Francs CFA.

BRVM : Une bourse régionale en pleine progression

La BRVM a démontré une résilience remarquable ces dernières années, malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19 et les luttes persistantes contre l’inflation. Grâce à sa capacité à attirer des investisseurs locaux et internationaux, la BRVM a considérablement augmenté sa capitalisation. En glissement annuel, elle a enregistré une progression de 26,51 %, soit un gain de 2 111,72 milliards de Francs CFA, passant de 7 966,96 milliards FCFA à 10 078,68 milliards FCFA.

Cette croissance ne s’est pas limitée au marché des actions. Sur le marché obligataire, la BRVM a progressé de 2,23 %, atteignant une capitalisation de 10 532,37 milliards de FCFA. Ce résultat souligne son rôle essentiel dans le financement à long terme des économies régionales.

En parallèle, le PIB lié aux activités de la BRVM a connu une augmentation significative de 15,12 % en 2024, contre 9,12 % en 2012. Après une décennie, l’indice BRVM Composite a enregistré une progression impressionnante de 28,89 %, marquant l’une de ses meilleures performances depuis 2021 (+39,15 %) et 2014 (+11,23 %). Par ailleurs, la valeur des transactions a augmenté de 16,19 %, reflétant une forte activité sur le marché secondaire.

Visibilité et modernisation de la BRVM en 2025

Pour renforcer sa position et accroître sa visibilité, la BRVM prévoit de nouveaux outils qui offriront une perspective élargie sur la rentabilité des entreprises cotées, constituant ainsi un atout majeur pour les gestionnaires de portefeuilles. Ces innovations incluent le BRVM Composite Total Return, qui reflètera mieux les performances des entreprises. Une révision de la classification sectorielle est également en cours, visant à représenter plus fidèlement la dynamique des secteurs économiques. Enfin, la création de nouveaux indices est prévue pour accompagner la modernisation et attirer davantage d’investisseurs.

En 2024, la BRVM a consolidé sa position parmi les cinq plus grandes bourses africaines, aux côtés de Johannesburg, Casablanca, Lagos et Le Caire. Avec une introduction en bourse (IPO) réussie et une seconde en cours, elle s’affirme comme un acteur clé du paysage financier africain.