Au Niger, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ont mené une opération d’envergure dans la région de Tillabéri. À l’issue de cette opération, plusieurs terroristes ont été neutralisés.



Niger : l’armée met fin à une série d’attaques et de vols de bétail



Les FDS ont riposté dans la région de Tillabéri, du 22 au 25 septembre 2024 à des attaques terroristes. Cette opération, s’inscrivant dans le cadre de « Lakal-Kaney », vise à sécuriser la campagne agricole et à protéger les populations civiles.



En effet, à l’issue de cette action sécuritaire, plus de 68 terroristes ont été neutralisés, principalement dans la région nord d’Abala et sur la rive droite du fleuve Niger. Des frappes aériennes ont appuyé les opérations terrestres. Selon des sources sécuritaires, de nombreux présumés criminels ont été appréhendés, dont un espion présumé opérant pour le compte d’un groupe terroriste à Makolondi.

Dans la même foulée, près de 220 têtes de bétail volées ont été récupérées. De plus, les FDS ont saisi du matériel militaire et détruit un dépôt logistique utilisé par les groupes armés. À cet effet, grâce à ces résultats, les agriculteurs de la région peuvent désormais reprendre leurs activités en toute sécurité. Par ailleurs, cette opération démontre une nouvelle fois la détermination des FDS à lutter contre l’insécurité et à protéger les citoyens nigériens.