Au Ouganda, quatorze personnes ont perdu la vie, dont cinq filles et neuf garçons âgés de 14 à 18 ans, après qu’un éclair ait frappé une église improvisée dans un camp de réfugiés ougandais, le samedi 2 novembre 2024.



Ouganda : plusieurs vies fauchées par la foudre



Selon les faits, les fidèles assistaient à une cérémonie religieuse lorsque le drame s’est produit. Face à cette tragédie, les autorités ainsi que des organisations humanitaires se sont mobilisées pour apporter une aide d’urgence aux survivants.



En plus, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et d’autres agences partenaires ont fourni une assistance médicale, psychologique et matérielle aux familles endeuillées.

Par ailleurs, il faut noter que dans le passé récent, un tel événement a eu lieu dans une école primaire causant la mort plusieurs élèves.