Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Emerse Faé, a rencontré les médias lundi en conférence de presse d’avant-match face au Tchad, comptant pour la 6ᵉ et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025. Conscient des deux dernières défaites des Éléphants, le technicien ivoirien a appelé ses joueurs à réagir et à retrouver leur niveau de jeu.

Emerse Faé appelle à la réaction des Éléphants face au Tchad en dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025

« On a vu beaucoup de déchets lors des deux derniers matchs. Il faut qu’on corrige surtout l’état d’esprit. Demain, on va tout donner pour sortir le vrai visage de la Côte d’Ivoire », a déclaré Emerse Faé. Selon lui, le principal problème réside dans l’état d’esprit des joueurs. « C’est l’état d’esprit qui nous a fait défaut sur les deux derniers matchs », a-t-il insisté.

Le sélectionneur a également évoqué l’importance du soutien du public ivoirien. « On a le plus besoin de vous aujourd’hui », a-t-il lancé aux supporters.

Présent au côté du coach lors de cette séance, l’attaquant Bayo Vakoun, rappelé en sélection, s’est engagé à donner le meilleur de lui-même pour aider l’équipe à retrouver la victoire. « Je suis prêt à relever ce défi », a-t-il assuré.

Bien que déjà qualifiée pour la CAN 2025, cette rencontre revêt une importance particulière pour les Éléphants. Il s’agit pour eux de redorer leur blason après deux contre-performances et de préparer au mieux la prochaine Coupe d’Afrique des nations.